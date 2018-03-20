«Санитарная милиция» меня бережет

20 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

В марте мэр Томска Иван Кляйн поручил сотрудникам районных администраций и «Санитарной милиции» в условиях весеннего потепления усилить контроль за вывозом снега из дворов, состоянием кровель, а также прилегающих к зданиям тротуаров. Специалисты районных администраций ежедневно проверяют закрепленные за ними участки на предмет уборки снега, очистки наледи с крыш и тротуаров. С начала сезона в районах Томска очищено 1229 кровель, устранено 2218 снежных и ледовых навесов. «Санитарная милиция» проинспектировала санитарное состояние 2041 дворовой территории. С начала года полностью снег убран вблизи более 1200 жилых домов Томска.

На минувшей неделе представители администрации Советского района и «Санитарной милиции» провели обход дворовых территорий и объектов потребительского рынка в районе перекрестков Фрунзе-Льва Толстого и Фрунзе-Кулагина на предмет контроля качества уборки тротуаров, сосулек и очистки наледи у торговых центров. По итогам проверки УК и некоторым магазинам были выдвинуты требования в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения.

«У нас по поручению мэра такие рейды проводятся ежедневно. Группа сотрудников администрации, санитарной полиции проходят определенные территории, смотрят состояние прилегающих территорий к дому, к административным объектам, к объектам потребительского рынка. По всем этим точкам мы выявляем нарушения и выдвигаем требования. В дальнейшем по этим адресам делаем выборочные рейды, чтобы проверить их соблюдение. Сегодня мы пойдем по новому участку. На следующей неделе будем смотреть за соблюдением предписаний», — рассказывает заместитель главы Советского района по вопросам ЖКХ Павел Хрячков.

Первый пункт — отделение банка «ВТБ-24» на перекрестке Фрунзе-Льва Толстого. Выписали требование устранить наледь. Далее — дворовая территория УК «Центральной» — ул. Фрунзе 172, 172/1, 174. Здесь Павел Хрячков указал на глубокие колеи и плохое состояние парковочных мест. Сотрудники администрации выписали требование исправить ситуацию до понедельника. В свою очередь в УК отметили, что ждут соответствующих погодных условий для проведения работ.

Похвалил Хрячков остановочный комплекс у магазина «Диана». Но и там нашлись замечания к состоянию фасада здания.

На перекрестке Кулагина- Фрунзе к УК «Союз» высказана претензия к заснеженным отмосткам домов. Снег скинули, но не вывезли до конца. Также заместитель главы Советского района обратил внимание на территорию магазина «Планета ЗОО» — попросил продавца набрать владельца магазина по телефону и потребовал до завтрашнего дня очистить от наледи входную группу и поставить новую урну.

«Более 1900 придомовых территорий приведено в порядок с начала года. За несоблюдение требований нарушители привлекаются к административной ответственности: для физических лиц — штраф от 1000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 10000 до 25000, а для юридических — от 50000 до 100000 рублей», — рассказывает директор МКУ «Санитарная милиция Города Томска» Игорь Кашеваров.

По требованию мэра к работе с недобросовестными управляющими компаниями и собственниками зданий привлечены надзорные органы. Контрольное управление в составе администрации Томска контролирует работу районных администраций по взаимодействию с УК и другими жилищными организациями по очистке территории от снега в оперативном режиме. Также проверяют исполнение требования Правил благоустройства о том, что складированный после уборки снег должен быть вывезен в течение 10 суток, сброшенный с крыши снег — в течение суток.

Напомним, что сообщить о некачественной работе управляющей компании, о проблемных участках во дворах и рядом со зданиями потребительского рынка томичи могут по телефонам «горячих линий» администраций районов Томска:

56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 544–525 544- 821 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

Текст, фото: Александр Мазуров

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