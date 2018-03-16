Томские дружинники будут обеспечивать безопасность на грядущих выборах

16 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

В день голосования, 18 марта, 60 народных дружинников Томска впервые окажут содействие силовым ведомствам в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

«Все должно происходить в правовом поле, исключительно в рамках российского законодательства для всех участников выборного процесса. Главная задача – обеспечить безопасность томичей и не допустить даже возможности противоправного давления на избирателей», – подчеркнул мэр Томска, председатель антитеррористической комиссии Иван Кляйн на прошедшем заседании.

Члены комиссии, представители городской антитеррористической комиссии доложили о полной готовности. В день голосования в Томске будет действовать единый оперативный штаб, отработаны механизмы действий в случае нестандартных ситуаций. За правопорядком на территории города будут следить усиленные наряды сотрудников полиции, Росгвардии и других служб.

Тэги/темы: