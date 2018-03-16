Пожарные 4 часа ликвидировали возгорание в деревянном доме в Томске

16 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 16 марта, в Томске загорелся 11-квартирный деревянный дом по ул.Григорьева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном бревенчатом доме поступило в 0.10. К приезду пожарных горели крыша, тамбур дома, внутри второго этажа. Жильцы успели эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС.

Возгорание удалось ликвидировать к 4.32. В ликвидации было задействовано 12 единиц техники, 40 человек. В результате пожара сгорели обрешетка крыши дома, тамбур, имеются прогары в потолочном и межэтажном перекрытиях, выгорели квартиры на 2 этаже, выгорели 4 квартиры на 1 этаже. От воды также повреждены квартиры в цокольном этаже. Обгорели стены снаружи дома. Общая площадь пожара составила 180 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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