В Томске водитель Volkswagen пострадал при столкновении с Nissan Skyline

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 15 марта, в Томске столкнулись Volkswagen и Nissan Skyline. В результате ДТП пострадал один из водителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.25 на пр.Комсомольском. По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen не уступил дорогу Nissan, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения водитель Polo получил травмы и был госпитализирован.

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