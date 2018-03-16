Федерация выделит более 130 млн рублей на томский проект «Земский фельдшер»

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Областной проект по привлечению медиков в село «Земский фельдшер» впервые получит федеральную поддержку, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2018 году федеральный центр продолжит финансировать проект «Земский доктор» и впервые выделит средства под томский проект «Земский фельдшер».

«Всего на обе программы в 2018 году планируется направить 130,5 миллиона рублей. Вклад Федерации составит 77,8 миллиона рублей, еще 52,7 миллиона губернатор Сергей Жвачкин выделяет из областного бюджета. За счет этих средств в 2018 году предполагается привлечь в районы 139 медиков: 17 фельдшеров и 122 врача», — сказал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

Глава областного департамента здравоохранения Александр Холопов подчеркнул, что с начала действия проекта «Земский доктор» жить и работать в томские села и в малые города приехали 622 врача.

Участникам программы «Земский доктор» выплачивается миллион рублей подъемных из областного и федерального бюджетов, «Земским фельдшерам» — полмиллиона из региональной казны.

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