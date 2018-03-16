Томичей приглашают на весенний «Лепторий» о понимании джаза

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: Vk.com/leptoriy_25_03

В воскресенье, 25 марта, в Томске пройдет очередной «Лепторий». На этот раз в библиотеке «Зеленая лампа» (ул.Красноармейская, 89а) томичам объяснят, как понять джаз, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

На лекции талантливый томский саксафонист Владислав Сухих расскажет, как саксофон появился в джазе, об истории инструмента и жанра с яркими примерами, а также сыграет для полного погружения в джазовый мир.

Механизм «Лептория» прост: для вас интересные люди города Томска читают нескучные лекции по цене кружки кофе, а деньги, внесенные на входе, отправляется на помощь тем, кому она нужна.

Взнос на входе составляет 250 рублей. Вырученные средства передаются в некоммерческий благотворительный фонд имени Алены Петровой.

Организаторы отмечают, что в библиотеке на входе принято разуваться и ходить в носочках по коврам. Это просят учитывать будущих посетителей «Зеленой лампы».

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