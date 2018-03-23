Женщина погибла при столкновении ВАЗа и иномарки на томской трассе (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 16 марта, на трассе Новомихайловка—Итатка столкнулись ВАЗ 21099 и «Кия Сид». В результате ДТП один человек пострадал, один погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 9.45 на 9 километре трассы Новомихайловка-Итатка. По предварительным данным водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной иномаркой.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение, а женщина-пассажир ВАЗа погибла.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают безопасность проезда транспорта на данном участке дороги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: 70.мвд.рф

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