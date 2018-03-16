Депутат томской облдумы возглавил СП Petroneft и Oil India

16 марта 2018 / Томский Обзор

Генеральным директором ООО «Стимул-Т» (СП ирландской Petroneft и индийской Oil India) назначен Александр Френовский, который является депутатом Законодательной думы Томской области и ранее занимал должность исполнительного директора этой компании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Информированный источник в «Стимул-Т» сообщил «Интерфаксу», что бывший гендиректор Алексей Балясников в компании больше не работает.

Также Александр Френовский сменил Алексея Балясникова на посту гендиректора в других структурах Petroneft — ООО «Линейное» (владеет лицензией на Ледовый участок Petroneft), ООО «Доломит» (консалтинговая компания) и ООО «Гранит констракшн» (нефтесервисная компания).

«Стимул-Т» владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Александровском районе Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений — Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

Petroneft на паритетных началах с Arawak Energy владеет участком, на котором открыты месторождения Ледовое и Черемшанское.

В 2017 году компания добыла 102,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата.

Александр Френовский родился в 1948 году, окончил горно-нефтяной факультет Уфимского нефтяного института. С 1985 по 1991 год был главным инженером государственного геологического предприятия «Томскнефтегазгеология», с 1991 по 2003 годы возглавлял ОАО «Томскнефтегазгеология». С 2003 года — заместитель генерального директора, с 2005 года — исполнительный директор ООО «Стимул-Т».

Избирался депутатом томской областной думы в 2001, 2007, 2011 и 2016 годах. Согласно декларации на сайте думы, в 2016 году доход А.Френовского составил 4,64 млн рублей.

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