Томские полицейские устроили пятиминутную погоню за пьяным водителем

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске полицейские задержали водителя с признаками опьянения, который пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 14 марта около 19.00. Во время патрулирования экипаж ДПС заметил хаотично двигающийся «Хонда Аккорд» на Иркутском тракте, 162. Инспекторы обратились к водителю при помощи громкоговорителя и потребовали остановиться. Тот, в свою очередь, проигнорировал требования полициейских, прибавил скорость и продолжил движение. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализацию, начали преследование нарушителя.

К задержанию нарушителя присоединились все ближайшие экипажи ДПС.

«В таких случаях, нарушителя необходимо максимально быстро остановить, так как своими действиями водитель подвергает опасности жизнь и здоровье других участников движения», — говорится в сообщении.

Погоня длилась не более пяти минут. Нарушителя задержали на ул.Клюева. Им оказался 31-летний уроженец села Кожевниково. При дальнейшем общении, инспекторы заметили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина от экспертизы отказался.

По данному факту составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В соответствии со статьей нарушителя ждет штраф в тридцать тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Водителя доставили в отдел полиции, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

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