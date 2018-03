Сегодня в Томске стартует альтернативный фестиваль «Мус-оффлайн»

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: Vk.com/musoffline

Сегодня, 16 марта, в рок-баре Rockot (ул.Говорова, 19в) стартует трехдневный музыкальный фестиваль «Мус-оффлайн-2018», сообщают организаторы мероприятия в группе ВКонтакте.

Фестиваль будет проходить 16, 17 и 24 марта. В нем будут участвовать по шесть групп в категориях «ХАРТ» и «СУФТ».

«В этом году в категории ХАРТ обещают безудержное веселье, так как играют такие музыкальные группы, как THE LEFT WAY, Rough Man's SniveL, CORE OF RAGE, INFECTED FLESH, We Own The Night, 3nillToAll, но в категории СУФТ не меньше веселья с группами: Невпопад, KEYRAMIKA, ХОР ДУРАЦКОГО, ПОБЕГ ИЗ ГОЛОВЫ, KALASHNIKOFF Band, СПИЧКА», - говорится в сообщении.

Завершится фестиваль вальГАЛА КОНЦЕРТОМ, на котором будут объявлены победители в категориях, а также выступят специально приглашенные гости «ДУШЕГУБЫ» и «ИЗБИЕНИЕ НОГОЙ».

Билеты можно приобрести на входе по 150 рублей. Начало в 20.00.

