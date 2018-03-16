Юных рафтеров из Томска обеспечили новым оборудованием для тренировок в бассейне

16 марта 2018 / Томский Обзор

Юных рафтеров из Томска обеспечили новым оборудованием для тренировок в бассейне. Сейчас школьники из поселков Копылово, Рассвет, Светлый и ребята из рафт-команды «Одиссей» начали подготовку к Чемпионату мира по рафтингу.

Помощь команде оказал холдинг «Сибирская Аграрная Группа» — как сообщили в пресс-службе компании, на покупку нового оборудования и экипировки ушло более миллиона рублей. Инвентарь для рафтеров закупали в Чехии: одноместные спортивные лодки, весла, шестиместный раф, шлемы, куртки для водного туризма, спасательные жилеты, форму и снаряжение.

К интенсивным тренировкам спортсмены приступили в томском бассейне «Звездный». «Новое оборудование позволило вывести тренировки на высокий уровень. Именно в бассейне спортсмены могут отточить элементы, относящиеся к высшей категории сложности этого спорта: развороты вокруг вешек, зацеп, максимальный ход», — отмечают в компании.

Ранее тренировки по экстремальному сплаву копыловской команде приходилось проводить только на местной реке Киргизке, а также выезжать в соседний Алтай на Катунь. Теперь ребята получили возможность круглогодичных тренировок на воде, и не без основания — они хорошо показали себя на Чемпионате России 2017 года, прошедшем в республике Адыгея, победив в дисциплине «слалом».

Как тренируются юные томские спортсмены:

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