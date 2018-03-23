В Томске около 700 человек эвакуировали из-за пожара в «Изумрудном городе»

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2018 // Фото: Vk.com/tomsk123

Сегодня вечером, 17 марта, в торговом центре «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б) произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

«Сообщение о возгорании поступило в 17.26. Так как это крупный торговый центр с массовым пребыванием людей пожару был присвоен повышенный уровень сложности. На место были направлены расчеты из всех пожарно-спасательных частей Томска», — сообщили в МЧС.

В результате возгорания под стеклянным куполом крыши ТЦ образовалось задымление. Сработала система оповещения и эвакуация посетителей (около 700 человек) началась до прибытия пожарных.

«Все эвакуационные выходы были открыты, всех оперативно эвакуировали», — отметили в пресс-службе.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в течение короткого времени. В результате возгорания обгорела обшивка крыши ТЦ на площади 5 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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