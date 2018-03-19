Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 17 марта, в Тюмени прошел матч 28-го тура Первенства России по футболу в рамках которого местная «Тюмень» принимала «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече был открыт на 68-й минуте. Никита Соломатов поразил ворота «Томи», реализовав пенальти. Однако в добавочное время томичи сумели сравнять счет. Александр Павленко также реализовал пенальти.

В результате матч закончился со счетом 1:1. Следующий матч томская команда проведет 24 марта на домашнем стадионе, где встретит новосибирскую «Сибирь».

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