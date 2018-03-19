Путин в Томской области превзошел свой результат выборов 2012 года более чем на 14%

19 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Владимир Путин после обработки всех избирательных бюллетеней в Томской области набрал 71,23% голосов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облизбиркома.

Таким образом, В.Путин улучшил свой результат выборов 2012 года на 14,16%.

Второе место занял Павел Гурдинин (КПРФ) с 15.22%, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 6,83% голосов.

Ксения Собчак набрала 2,19% голосов, Григорий Явлинский - 1,28%, Борис Титов - 0,86%, Сергей Бабурин - 0,65%, Максим Сурайкин - 0,60%.

Явка составила 59,23%, на выборах президента в 2012 году в Томской области на участки пришло 58,23% избирателей.

На предыдущих выборах президента РФ в 2012 году в Томской области В.Путин набрал 57,07% голосов, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 18,85%, В.Жириновский - 7,67%.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал победу президента честной и чистой.

«Почти полмиллиона наших земляков пришли в воскресенье на избирательные участки, проявили неравнодушие к будущему страны и области. Всегда знал, что настоящих граждан в нашем регионе – большинство. Спасибо каждому, кто отдал свой голос на выборах Президента», – сказал томский губернатор Сергей Жвачкин.

Сенатор от региона Владимир Кравченко отметил, что выборы в регионе проходили в «обстановке конкурентной борьбы и абсолютной открытости».

«Я и члены моей семьи проголосовали утром, когда избирательные участки ещё только открылись. В течение дня я общался со своими друзьями, знакомыми, коллегами. Все они единодушно говорили, что пошли на выборы, потому что для них это способ выказать свое доверие тому курсу, который проводит наш президент. Люди хорошо помнят достижения прошедших лет: развитие производства и, конечно же, восстановление исторической справедливости – воссоединения Крыма с Россией», — цитирует сенатора пресс-служба Законодательной думы Томской области.

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