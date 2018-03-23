В Томской области полицейские задержали парней с двумя сумками марихуаны

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали двоих подозреваемых в хранении крупной партии марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Двоих жителей Молчановского района остановили, когда они шли по дороге в районе села Майково. В ходе досмотра у ранее не судимых парней (19 и 20 лет) обнаружили и изъяли сумки с 889 и 910 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в крупном размере». Теперь молодым людям грозит до десяти лет тюрьмы.

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