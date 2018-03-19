В Томске представят книгу художников «Пролетариат»

19 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 23 марта, в Томске пройдет аудио-визуальный перформанс и презентация книги «Пролетариат» художников Влада Ридоша (текст) и Аксиньи Сарычевой (иллюстрации), сообщают организаторы.

«Пролетариат» - это уникальный арт-объект. Документальный, записанный не автором, но электроскриптором, текст из жизни рабочих. Тридцать историй, связанных между собой одним пространством. На презентации состоится перформанс - кинохроника с шумовым индустриальным live-озвучанием и чтением текстов книги с применением технологии «googletext», - говорится в сообщении.

Влад Ридош (Томск) – писатель, арт-деятель и экспериментатор. Инициатор и единственный участник музыкального проекта Ungern, появившегося около года назад. В Томске Влад также задействован в проектах «Лаборатория Нового Искусства», экспериментальный театр «Категория» и с недавнего времени в импровизационном оркестре «StrangeletEnsemble».

Аксинья Сарычева (Томск) – молодая томская художница. За ее плечами несколько персональных выставок, участие в фестивале современной уличной культуры «Street Vision» (Томск), 4-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург) и XII Красноярской музейной биеннале «Мир и мiръ» (Красноярск).

Презентация пройдет в выставочном зале Сибирского филиала РОСИЗО - ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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