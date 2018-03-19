Томским айтишникам предлагают пройти отбор в региональный центр Банка России

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: Leader-id.ru/files/event_logo/7705/7705.png

Служба занятости совместно с Региональным центром развития «Томск» СГУ Банка России проведут отбор IT-кадров, сообщают организаторы.

«Соискателей ждут варианты трудоустройства в Региональный центр развития «Томск» СГУ Банка России, созданный летом 2017 года. В настоящее время в организации развивается подразделение разработки, требуются квалифицированные специалисты», — говорится в сообщении.

Работодатель предлагает получение опыта на индустриальном проекте с использованием популярных средств разработки, повышение квалификации, а также социальный пакет. В ходе мероприятия соискатели смогут составить профессиональное резюме с помощью специалистов службы занятости, пройти профдиагностическое тестирование и первичное собеседование с представителями Регионального центра развития Банка России.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в системе leader-id.ru, затем подать заявку на участие в мероприятии в «Календаре мероприятий». Участие возможно только для лиц, зарегистрированных на указанном сайте.

Мероприятие пройдет пройдет в среду, 21 марта, с 10.00 до 12.00 в «Точке кипения - Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж, вход со стороны ул.А.Иванова).

«Точка кипения - Томск» - совместный формат работы Агентства стратегических инициатив и томского бизнес- и университетского сообществ, организаций социального сектора, органов власти. Это площадка для конструктивного общения лидеров команд, участия в образовательных программах и получения консультаций ведущих российских и мировых экспертов в сферах науки, технологий, искусства и социальных практик.

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