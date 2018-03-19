В Томске демонтируют каток под «звездным небом» и ледовые скульптуры

19 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сегодня, 19 марта, в связи с потеплением начался демонтаж ледовых и деревянных горок на Ново-Соборной, а также катка под «звездным небом», сообщает пресс-служба мэрии.

«Ледовые и деревянная горки, каток под «звездным небом» и огороженные барьерами скульптуры, выполненные в рамках конкурса «Хрустальный Томск», продолжали работать для томичей. С учетом последнего мониторинга погодного прогноза принято решение о демонтаже и этих конструкций», — говорится в сообщении.

К работе подрядчики приступили сегодня. В понедельник на площади будет выполнен демонтаж ледовых скульптур. До конца недели будет также демонтировано ледовое ограждение вокруг фонтана, горки, каток по переулку Томский и вся праздничная иллюминация.

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