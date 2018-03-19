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Более 40 тыс. томичей проголосовали за вариант благоустройства территорий

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Накануне, более 40 тыс. жители города приняли участие в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных пространств на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

На территории Томска в течение 12 часов работали 118 участков для рейтингового голосования.

«Рейтинговое голосование – это яркий срез общественного мнения, самый честный «народный» рейтинг. Я хочу от души поблагодарить каждого томича, кто высказал свою позицию. Сегодня мы видим, сколько в Томске неравнодушных, инициативных горожан, искренне любящих свой город, небезразличных к его будущему облику. Именно такие люди, совместными усилиями способны реально менять жизнь к лучшему», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, для рейтингового голосования томичам были представлены 16 городских территорий. Свой голос за благоустройство Томска мог отдать каждый томич старше 14 лет при наличии паспорта. В работе участков принимали участие волонтёры, которые рассказывали, где именно находятся те или иные общественные пространства, о правилах и возможностях голосования.

Окончательные итоги рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и список территорий – лидеров будет объявлен позже.

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