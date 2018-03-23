В Томске грабители напали на букмекерскую контору

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на организацию, осуществляющую букмекерскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, подозреваемые (один из которых ранее был неоднократно судим) вошли в здание организации с предметом, похожим на пистолет, закрыв лицо трикотажными масками и капюшонами. Здесь они похитили из кассы деньги, а также мобильные телефоны у администратора и его посетительницы. Общая сумма ущерба составила более 26 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции совместно со спецназом Росгвардии. Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

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