Завтра томичей ждет шквалистый ветер, снег и гололёд

19 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 20 марта, в Томской области ожидается ухудшение погоды - шквалистый ветер, снег и гололед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидается мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах гололедные явления, метели; усиление ветра 14-19 м/с, шквалистые порывы 22-27 м/с, снежные заносы, ухудшение видимости», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабозакрепленных конструкций. Также гололедные явления способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. В связи с этим рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Тэги/темы: