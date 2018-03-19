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На Томи начали резать лёд

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Сегодня, 19 марта, на Томи начались ледорезные работы. Их выполняют томские специалисты организации «Восток».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пиление льда ослабляет его прочность и в разы сокращает вероятность заторов, которые во время ледохода опасны резким подъемом уровней воды.

В сообщении отмечается, что до 21 марта работы будут проводиться у острова Чернильщиковский с отводом в протоку Поросскую. После специалисты распилят лёд в черте Томска от Северного моста до Собачьего острова. Предполагается, что работы здесь будут завершены 23 марта.

«Участки выбраны с учетом рекомендаций научно-экспертной группы при областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ледорезные работы на реках Томской области выполняются четвертый год подряд. На их проведение из бюджета Томской области направлено 5 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Всего на ледорезные работы направлено 5 млн рублей.

В свою очередь начальник томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Пётр Севостьянов отметил, что вскрытие рек на территории региона ожидается в апреле.

«Толщина льда на реках также не дает оснований для тревоги. На Верхней Оби c притоками она составляет 54-92 см, на Средней — 44-82 см, что около или меньше нормы на 4-17 см. Вскрытие рек на территории региона ожидается в пределах средних многолетних сроков — это вторая декада апреля», — цитирует Пётра Севостьянова пресс-служба обладминистрации.

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