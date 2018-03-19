Томичу грозит срок за публикацию чужих интимных фотографий во ВКонтакте

19 марта 2018 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего томича, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, молодой человек разместил во ВКонтакте интимные фотографии 26-летней томички. По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст.137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну). Теперь томичу грозит до двух лет тюрьмы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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