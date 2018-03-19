В начале апреля в Томске пройдет конференция по экономической безопасности бизнеса

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 4 апреля 2018 года в Томске состоится практическая конференция «Экономическая безопасность бизнеса: новые решения и лайфхаки в управлении рисками».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», конференция ориентирована на владельцев и топ-менеджеров компаний Сибирского федерального округа, финансовых и коммерческих директоров, руководителей и специалистов в области безопасности, внутреннего контроля и аудита, риск-менеджеров.

На конференции, в частности, будут обсуждаться современные тенденции и новеллы в области управления рисками, «качество» контрагентов, выявление фирм-однодневок, типичные портреты рискованных контрагентов, анализ корпоративных связей, платежная дисциплина и другие.

Планируются выступления заместителя руководителя УФНС по Томской области Ирины Смирновой, ректора ТУСУРа, директора института системной интеграции и безопасности Александра Шелупанова, директора по развитию проекта СПАРК («Группа Интерфакс») Андрея Захарова.

Участие в конференции — бесплатное. Мероприятие будет проходить в среду, 4 апреля, с 10:00 до 13:30, в Инженерном корпусе Особой экономической зоны по адресу: г. Томск, просп. Развития, 3, 6-й этаж. Вход будет осуществляться по спискам; необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Программа конференции размещена на сайте. Здесь же принимаются заявки на участие.

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