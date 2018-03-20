Шестилетний мальчик пострадал от падения на него снега с кровли

20 марта 2018 / Томский Обзор

Вчера вечером, 19 марта, в Томске на шестилетнего мальчика обрушился снег с кровли трехэтажного дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ребенка доставили в больницу. Ему предварительно диагностировали сотрясение мозга и ушиб бедра. Врачи решили оставить пострадавшего в больнице до утра.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь в центре информационной и фармакологической информации отмечают, что состояние мальчика расценивается как удовлетворительное: врачи осмотрели ребенка, взяли все необходимые анализы, провели ряд диагностических процедур. Ребенок находится под круглосуточным наблюдением медиков в травматологическом отделении с подозрением на сотрясение головного мозга. Прогнозы врачей благополучные.

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