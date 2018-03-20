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В начале апреля жители нескольких домов Кировского района Томска останутся без воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды без воды ЖКХ график отключения В начале апреля жители нескольких домов Кировского района Томска останутся без воды

Через две недели, 3 апреля, жителей ряда домов Кировского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Во время их проведения, с 09.00 до 22.00 холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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