Руководителя управляющей компании крупнейшего томского автоперевозчика подозревают в злоупотреблении полномочиями

20 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Евстафьева

Сотрудники управления ФСБ и прокуратуры Томской области выявили преступную схему при аренде автобусов в крупнейшем автоперевозчике региона — АО «Томскавтотранс».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления ФСБ, в рамках работы по финансовому оздоровлению Томскавтотранса в 2016 году администрация Томской области передала управление предприятием АО «Регион-Транс».

«Руководитель управляющей компании в интересах подконтрольной ему ООО „ТТЛ“ заключил договор, по которому Томскавтотранс арендовал у ТТЛ 15 транспортных средств по стоимости, заведомо превышающей рыночную на сумму более 7 млн рублей», — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе.

Отмечается, что Томскавтотранс на момент заключения договора аренды транспортных средств имело крупную задолженность перед контрагентами, данная сделка повлекла дальнейшее ухудшение финансового состояния предприятия.

Томское управление ФСБ возбудило в отношении руководителя УК уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), решается вопрос об избрании меры пресечения.

В свою очередь исполнительный директор Томскавтотранса Николай Стародубов сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что сумма средств, выделенных на аренду автобусов у ТТЛ, была согласована с советом директоров перевозчика и собственником предприятия — департаментом госсобственности администрации Томской области.

«Думаю, что тут дело в письмах подрядных перевозчиков, которые регулярно пишут в прокуратуру с просьбой поспособствовать в получении от нас задолженности. Мы в последний месяц были вынуждены приостановить выплаты, так как с начала года гасили долги в 15 млн рублей по исполнительным листам, а в холодном январе, когда много рейсов отменилось, мы мало заработали», — пояснил Николай Стародубов.

Он подчеркнул, что в настоящее время у Томскавтотранса нет долгов по зарплате.

При этом Николай Стародубов не уточнил, в отношении кого из руководителей возбуждено уголовное дело, так как силовики «опрашивали всех».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», контракт был заключен в начале 2017 года на сумму 43,215 млн рублей. «Томскавтотранс» арендовал 15 автобусов ПАЗ с правом последующего выкупа.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» (Мордовия) о передаче ему функций управляющей компании ОАО «Томскавтотранс».

Новый менеджмент взял два кредита по 30 млн рублей каждый, которыми рассчитывала погасить большую часть просроченной кредиторской задолженности, в том числе долгов по зарплате.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2016 году составила 97 млн рублей, валовая прибыль — 36,8 млн рублей, управленческие расходы — 39 млн рублей, чистый убыток — 16 млн рублей. 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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