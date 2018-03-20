ТГУ стал лидером в России по числу стипендий Фонда Потанина

20 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Экспертный совет Стипендиальной программы Владимира Потанина подвел итоги двух конкурсов — на получение именной стипендии для студентов-магистрантов и на получение грантов преподавателями магистратуры. По количеству стипендиатов-магистрантов Томский госуниверситет занял лидирующее положение среди вузов России, он получил наибольшее число стипендий за последние 10 лет участия в конкурсе — 27.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, по итогам двух туров фонд определил 500 стипендиатов, представляющих разные научные школы и направления. Многие из них обучаются экономике, компьютерным наукам и информационным технологиям. Более 10% от всех стипендиатов составляют физики, химики и биологи. А самым популярным направлением в этом году стала юриспруденция, от ТГУ в списке лучших — пять студентов юридического института.

«К потанинскому сообществу присоединяются магистранты и преподаватели ведущих вузов, те, кто ставит перед собой амбициозные цели и готов работать на будущее». Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты активно изучают нейротехнологии и IT-направления, а вузы готовы модернизировать свои программы в условиях цифровой экономики. При этом не забыты классические, фундаментальные дисциплины — история, философия, математика, физика», — отмечает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

В сообщении отмечается, что шесть магистрантов ТГУ, выигравших в стипендиальном конкурсе, обучаются на автономных магистерских программах — «Компьютерная лингвистика», «Гуманитарная информатика», «Трансляционные химические и биомедицинские технологии», «Инновации и общество: наука, техника, медицина».

Это магистратуры, открытые в стратегических академических единицах (САЕ) ТГУ. Каждая из САЕ представляет собой междисциплинарный консорциум по реализации научно-исследовательских, магистерских и аспирантских программ и готовит специалистов по передовым исследованиям и технологиям.

Размер стипендии — 20 тысяч рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре.

В пресс-службе также отмечают что студенты ТПУ получили 20 стипендий фонда, ТУСУРА — 2.

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