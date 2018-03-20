Томский госуниверситет запускает программу двойного диплома по Big Data

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2018 // Фото: Tsu.ru

Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и президент колледжа Голдсмитс (Университет Лондона) Патрик Лоури подписали соглашение о создании первой в России магистерской программы двойного диплома Big Data & Data Science, сообщает пресс-служба вуза.

«Наше сотрудничество развивается. В частности, эффективно работает лаборатория под руководством профессора ТГУ и колледжа Голдсмитс Юлии Ковас. В «Сириусе» – центре по работе с одаренными детьми – открыт ее филиал. Уверен, что сотрудничество в области Big Data также будет эффективным. Кроме того, мы хотели бы расширить сотрудничество с колледжем Голдсмитс в области культурных исследований», – отметил Эдуард Галажинский.

В ТГУ магистерская программа двойного диплома будет реализовываться на базе НОЦ компьютерных наук и технологий и Института прикладной математики и компьютерных наук (ИПМКН). Обучение стартует уже 1 сентября 2018 года, в течение года студенты будут учиться в Томске, а после – в Лондоне. Выпускники будут решать задачи в перспективных областях человеческой деятельности на стыке компьютерных, естественных и общественных наук, например, таких как ранняя диагностика онкологических заболеваний, прогнозирование стоимости ценных бумаг и криптовалют, интеллектуальное предсказание состояния сложного оборудования, прогнозирование общественно-политических процессов и коррупционных проявлений.

«Вы быстро растете, это позволяет получить помощь правительства. Наше происхождение и история похожи, думаю, нас ждет большое будущее», – отметил президент колледжа Голдсмитс Патрик Лоури.

Ректор ТГУ предложил разработать онлайн-курс, который будет презентовать программу двойного диплома на платформе Coursera, также он выступил за расширение сотрудничества в области исследовательских и медиа-проектов. В ближайшее время будут сформированы конкретные предложения для зарубежных коллег».

В среду, 21 марта, в 11.30 в ТГУ состоится открытая лекция Патрика Лоури на тему «ТВ-вещание и управление: история ВВС (Broadcasting & Government – the BBC story)». Лекция пройдет на английском языке.

ТГУ и Голдсмитс колледж (университет Лондона) с 2016 года на базе Международного центра исследований развития человека реализуют магистерскую программу «Развитие человека: генетика, нейронаука и психология» (Human Development: Genetics, Neuroscience and Phyhology). Это первая в ТГУ магистерская программа полностью на английском языке, преподавателями являются как российские, так и зарубежные ученые.

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