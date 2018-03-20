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Завтра на Томи начнут взрывать лёд

Томские новости, Паводок, лёд взрывать безопасность паводок Завтра на Томи начнут взрывать лёд

Завтра, 21 марта, специалисты «Кузбасспецвзрыв» начнут проводить ледовзрывные работы на Томи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В черте Томска лед планируют взрывать в течение двух дней. 21 марта работы пройдут в районе островов Верхний и Нижний Боярский, 22 марта – в районе корпуса № 6 Томского государственного университета.

23 марта ледовые массы взрывами ослабят в районе Батурино и протоки Светлой Томского района.

На Оби ледовзрывные работы запланированы в районе Тискино Колпашевского района с 23 по 27 марта, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеоусловий.

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