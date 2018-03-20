Завтра на Томи начнут взрывать лёд

20 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 21 марта, специалисты «Кузбасспецвзрыв» начнут проводить ледовзрывные работы на Томи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В черте Томска лед планируют взрывать в течение двух дней. 21 марта работы пройдут в районе островов Верхний и Нижний Боярский, 22 марта – в районе корпуса № 6 Томского государственного университета.

23 марта ледовые массы взрывами ослабят в районе Батурино и протоки Светлой Томского района.

На Оби ледовзрывные работы запланированы в районе Тискино Колпашевского района с 23 по 27 марта, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеоусловий.

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