На томскую УК завели дело из-за упавшего на ребенка снега

20 марта 2018 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в отношении ООО «Управляющая компания «Ремстройбыт», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено после госпитализации ребенка в результате обрушения на него снега с крыши жилого дома.

«По предварительным данным, 19 марта 2018 года в вечернее время в результате ненадлежащего оказания представителями ООО «Управляющая компания «Ремстройбыт» услуг по надлежащему содержанию кровли многоквартирного жилого дома, расположенного в Ленинском районе Томска, произошел сход снежного покрова с крыши указанного дома на шестилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Произведен осмотр места происшествия, назначен судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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