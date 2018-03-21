В Томске открылось почтовое отделение нового формата (ФОТО)

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

Накануне в Томске на ул. Мокрушина, 1 открылось почтовое отделение нового формата. Оно оснащено самым современным оборудованием, в отделении используются передовые технологии обслуживания. В первый час работы отделение обслужило более 120 клиентов.

«Универсальность и удобство — это основные принципы устройства нового отделения почтовой связи. Здесь реализован принцип открытости — производственные процессы происходят на виду у посетителей. Также реконструированы служебные помещения, установлена современная техника для сотрудников», — сообщает УФПС Томской области — филиала Почты России.

Отделение полностью приспособлено для обслуживания маломобильных клиентов по программе «Доступная среда» — имеется специальный стол для обслуживания клиентов на инвалидных колясках, индукционная петля для слабослышащих, информационные таблички выполнены шрифтом Брайля.

«Работа была проведена колоссальная — мы проложили новые коммуникации, которые позволят улучшить качество связи, а значит и качество обслуживания наших клиентов. Полностью заменили всю инженерную систему, вентиляцию, фасад, сделали внутреннюю перепланировку помещений. Как только позволит погода, будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, появится тротуарная плитка и новое асфальтовое покрытие», — рассказал заместитель директора Томского филиала Почты России по операционной деятельности Антон Игнатов.

В клиентском зале площадью более 70 кв. метров предусмотрено пять операционных окон, в которых можно будет отправить или получить корреспонденцию, застраховаться от несчастного случая, оформить денежный перевод, получить пенсию, другие социальные выплаты — всего клиентам доступно более 80 видов различных услуг. Кроме того, предусмотрено два окна «Почта Банка», где можно оформить сберегательный счет, получить кредит и другие финансовые услуги.

В почтовом отделении также установлена «электронная очередь» и организована работа торгового киоска. В нем представлен весь ассортимент государственных знаков почтовой оплаты, открытки и конверты, книжная продукция, газеты, журналы, канцелярия, брендированная продукция Почты России и другие товары.

Отделение будет работать по следующему графику: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00. Воскресенье выходной.

Фото: УФПС Томской области — филиал Почты России

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