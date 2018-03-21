Российский путешественник Антон Кротов проведет мастер-класс в Томске

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2018 // Фото: Vk.com/festparallel

В субботу, 24 марта, в Томске в творческом пространстве «ЦЕХ» (проспект Фрунзе 86) в рамках фестиваля путешественников «56-я параллель» пройдет мастер-класс путешественника Антона Кротова, сообщают организаторы мероприятия в группе ВКонтакте.

Антон Кротов – российский путешественник, писатель, основатель и экс-президент Академии Вольных Путешествий, который побывал более чем в 100 странах. Посетил Азию и Африку, автостопом проехал Индию и Судан – на попутках из Москвы через Грузию, а также многие другие места. Он расскажет о том, как путешествовать по всему земному шару, не затрачивая при этом огромных денег, как найти ночлег и друзей в разных уголках мира.

Путешественник ответит на все интересующие вас вопросы и расскажет, как исколесить полмира и получить от этого уйму удовольствия.

Вход свободный. Начало в 16.20.

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