В «Томскнефти» стартовал конкурс «Лучший по профессии» (ФОТО)

22 марта 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В марте в «Томскнефти» стартовал новый марафон ежегодного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей рабочих специальностей. В нем принимают участие порядка 190 сотрудников, которые соревнуются в девяти номинациях.

Как сообщает пресс-служба компании, первыми мастерство демонстрировали нефтяники, работающие на месторождениях в районе Стрежевого. Уже определены лучшие электрогазосварщик – Александр Исанов, трубопроводчик линейный – Игорь Калинин, слесарь-ремонтник – Евгений Овсянников, лаборант химического анализа – Анастасия Пешнина, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт – Андрей Новоселов. В апреле стрежевчане продолжат борьбу. На производственных площадках встретятся операторы обессоливающих и обезвоживающих установок, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок. Замкнут череду соревнований операторы по добыче нефти и газа. Ну а в эти дни к конкурсной эстафете подключились работники месторождений, расположенных на Васюгане.

Призеры отборочных туров встретятся в финальных смотрах, в ходе которых определятся чемпионы «Томскнефти». Именно им, лучшим из лучших, выпадет честь представлять свое предприятие на корпоративных состязаниях «Газпром нефти» и «Роснефти». Кроме рабочих, в этих поединках примут участие инженерно-технические работники: технологи и геологи.

Традиционно конкурсы профессионального мастерства на всех уровнях включают два основных этапа: решение теоретических тестов на знание профессии, правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, оказания первой медицинской помощи; и практическое задание, когда под пристальным наблюдением жюри необходимо выполнить технологическую операцию. Нововведение этого года, инициированное компанией «Роснефть», - определение победителей, показавших лучшие результаты в области промышленной безопасности.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: