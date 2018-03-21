Томские нефтяники привезли медали со спартакиады «Роснефти»

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В марте завершилась восьмая зимняя спартакиада «Роснефти». Она проходила в Уфе и собрала 29 команд дочерних обществ и центрального аппарата компании. За медали боролись более 500 спортсменов, в том числе, и томские нефтяники.

«Томскнефть» участие в корпоративной зимней спартакиаде принимала уже в пятый раз. Предприятие представляла команда из 18 человек. В программе — хоккей, конькобежный спорт, лыжные гонки, эстафета на санях.

Сборная по хоккею, которая до этого в подобных состязаниях участвовала дважды, заняла 20-е место. Денис Белопольский признан лучшим вратарем соревнований.

Самые хорошие результаты томские нефтяники показали на лыжне. Причем, отличились женщины. Их в команде двое: Марина Шеенко и Татьяна Белова. В лыжных гонках у них — третье общекомандное.

В индивидуальной гонке у мужчин девятое место. В лыжной эстафете команда «Томскнефти» стала седьмой. В конькобежном спорте сильнее опять же оказались женщины — у них седьмое место. В то время как у мужчин — 16-ое.

По итогам восьмой зимней спартакиады команда «Томскнефти» заняла 12 общекомандное место (в прошлом была 13-ой). Впереди — летняя. Зональный тур соревнований пройдет в конце мая в Тюмени.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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