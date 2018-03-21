Из-за бобров гибнут сотни тысяч мальков - томские ученые

Исследователи Томского госуниверситета при поддержке Администрации Томской области изучают влияние бобров на запасы промысловой рыбы в водоемах региона. Данные, полученные на первом этапе проекта, показали, что плотины, построенные этими полуводными животными, «запирают» в пойменных озерах Оби сотни тысяч мальков озерно-речных рыб – щуки, окуня, язя, плотвы, леща, сообщает пресс-служба вуза.

"На протяжении двух лет мы проводили учет рыб на озерах Кайбасовской системы (Кривошеинский район), где расположено около 30 водоемов. Поздней осенью проводились эксперименты на озерах Абат и Карасевое, куда озерно-речные виды приходят на нерест. В ручье, вытекающем из данных озер, производился спуск воды через бобровую плотину, при этом в реку Обь скатилось более 50 тысяч мальков и больше тысячи рыб промыслового размера. Почти 75% массы этих рыб приходилось на щуку и окуня", – рассказывает заведующий лабораторией гидробиологии и рыбоводства НИИ ББ ТГУ Виктор Попков.

По его словам, большая часть молоди, вынужденно остающейся на зиму в нерестовых озерах в пойме Оби, обречена на гибель из-за бобровых плотин. Во время ледостава в этих водоемах отмечается дефицит кислорода и повышенное содержание углекислого газа, сероводорода, метана из-за большого количества гниющей растительности. В подобных условиях способны выжить только самые непритязательные виды, такие как карась, гольян и широко акклиматизировавшийся в водоемах Томской области ротан. Вред от последнего, непромыслового вида большой – он поедает икру и мальков других рыб, а в отдельных водоемах способен вытеснить даже карася.

В 2018 году на завершающем этапе исследований ученые проведут серию натурных экспериментов и постараются выяснить, какой урон бобры могут наносить на малых реках, которые являются зимовальными для рыбы и в некоторых из которых рыбаки раньше добывали по 20-50 тонн рыбы. Наряду с этим будут продолжены исследования на прежних маршрутах наблюдения, где были обнаружены хатки, норы и плотины, построенные бобрами.

"В последние годы рыбаки Кривошеинского района отмечают снижение численности некоторых видов рыб – окуня, щуки, язя. Не исключено, что бобры могли сыграть свою роль в этих процессах. Максимальная ширина плотин в Кривошеинском районе, по словам местных жителей, достигала 60 метров. Теоретически это возможно, в тех случаях, когда семьи бобров объединяются для строительства запруды. Впрочем, мы таких больших плотин не встречали", – говорит ученый НИИ ББ ТГУ Виктор Попков.

Он также отметил, что тенденция, которая наблюдается в Томской области, для России не нова. Ранее отрицательные последствия деятельности бобров были выявлены в европейской части РФ, но масштабы этих последствий гораздо меньшие, чем в нашем регионе. В некоторых сибирских регионах, например, в Кемеровской области, уже начали регулировать численность полуводных животных. При этом ученый подчеркивает, что делать это нужно не повсеместно, а на наиболее важных участках формирования рыбных запасов.

В конце 2018 года ученые завершат проведение исследований, поддержанных РФФИ, и на основе полученных данных сформируют рекомендации для Администрации Томской области.

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