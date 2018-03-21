В Томске впервые отпразднуют Международный день таксиста

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В четверг, 22 марта, во Дворце торжеств (ул. Енисейская, 36) заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов поздравит томских таксистов с профессиональным праздником и вручит 14-тысячное разрешение на работу в такси.

Как отмечают в пресс-службе обладминистрации, именно в этот день, 22 марта, в 1907 году на улицы Лондона вышли первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Томская область отпразднует Международный день таксиста впервые. Томские таксисты также получат поздравления от ГИБДД, агрегаторов такси, депутатов, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Затем для них будет дан праздничный концерт.

Начало в 16.00.

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