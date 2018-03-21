В конце мая возобновится регулярный рейс Томск - Астана

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «SCAT» запустит регулярные авиарейсы Томск - Астана с 31 мая, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на комфортабельном самолете CRJ200 (Canadair Regional Jet) по следующему расписанию: вылет из Астаны – 13:10, прилет в Томск - 15:55, вылет из Томска – 16:50, прилет в Астану – 18:30 (время указано для каждого аэропорта местное).

«Возвращение долгожданного рейса в Астану позволит не только студентам из Казахстана значительно сократить время на дорогу домой, но и сделает деловые и туристические поездки более удобными», - отметил директор Аэропорта ТОМСК Роман Фроленко.

В сообщении также отмечается, что расписание позволяет пользоваться удобными стыковочными рейсами для продолжения перелета по другим городам Казахстана.

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