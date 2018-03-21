Институты и факультеты ТГУ превратятся в фильмы и сериалы в Дни открытых дверей

В понедельник, 26 марта, в Томском госуниверситете пройдут Дни открытых дверей для поступающих в бакалавриат и специалитет, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие абитуриенты смогут познакомиться с возможностями студентов Томского государственного университета для реализации творческого, научного, спортивного потенциала и проявления общественной активности.

"Мы стараемся, чтобы наши будущие абитуриенты смогли узнать все подробности своей специальности, познакомиться с преподавателями, со студенческой жизнью. И чтобы они не только с пользой, но и весело провели здесь день или даже несколько дней. ТГУ – это огромный мир ярких красок и возможностей, как в кино. Поэтому в этом году у каждого факультета будет две зоны: в одной можно будет узнать всё о поступлении и факультете, во второй организуем интерактив по мотивам сериалов и кинофильмов", – рассказывает сотрудница управления нового набора ТГУ Полина Ефимова.

«День открытых дверей: Как в кино!» позволит получить самую актуальную информацию об условиях поступления в университет и о направлениях подготовки. В программе – встречи с ректором и проректором по учебной работе, деканами факультетов, ответственным секретарем приемной комиссии, работа интерактивных площадок факультетов.

Факультеты и институты на это время превратятся в лучшие, самые популярные и известные сериалы и фильмы, среди которых «Друзья», «Секретные материалы», «Обмани меня», «Интерстеллар» и вся Вселенная Марвел. Будет открыта фотозона, как на премии «Оскар».

День открытых дверей начнется 26 марта в 16.00 в концертном зале Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36).

На «Каникулы в ТГУ» школьников приглашают с 27 по 30 марта. «Каникулы» – это дни открытых дверей на всех факультетах и в институтах университета. Здесь можно познакомиться с направлениями подготовки и образовательными программами, пообщаться с преподавателями и студентами, посетить вузовские кафедры, исследовательские лаборатории, мастер-классы, деловые игры, экскурсии, игры, мини-лекции и многое другое. Так, в Институте экономики и менеджмента пройдет деловая игра «Первые бизнес-шаги», а на факультете психологии – игра «Портрет идеального специалиста». Филологи приглашают на игру-квест «Большое филологическое приключение», а Институт искусств и культуры – на организационно-деятельностную игру «Мост». Физики организуют интерактивную лекцию «Умные материалы и нанотехнологии» и экскурсионные маршруты «От наночастиц до космоса» и «Аэродинамические процессы».

Полную программу «Каникул в ТГУ» можно посмотреть здесь. Записаться на мероприятия можно в регистрационной форме.

«День открытых дверей: поступай в магистратуру!» пройдет 28 марта с 14.00 в Центре культуры ТГУ. Это не просто возможность узнать о магистерских программах подготовки в ТГУ, это шанс ответить для себя на вопрос «Зачем мне магистратура?». Все тонкости поступления можно узнать от ответственного секретаря приемной комиссии ТГУ Евгения Павлова.

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