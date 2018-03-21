Власти Томска впервые за 20 лет завершили год с профицитом бюджета

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2018 // Фото: PIxabay.com

Бездефицитный бюджет по итогам года исполнен мэрией Томска впервые за 20 лет. И это результат слаженной работы всех подразделений администрации, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра – начальника департамента финансов Ирину Ярцеву.

«Задачи, которые ставились перед нами мэром Томска Иваном Кляйном на 2017 год, – это сбалансированность бюджета, рост доходной части не меньше, чем индекс потребительских цен, и обоснованность бюджетных ассигнований. И нам удалось с ними справиться», - констатировала Ирина Ярцева.

По итогам 2017 года при утвержденном дефиците бюджета Томска в размере 594,1 млн рублей, доходы бюджета города превысили расходы на 91,5 млн рублей. За счет этого городу удалось не только не нарастить, но и уменьшить объем муниципального долга на 27 млн рублей. Расходы бюджета на обслуживание долга снизились на 27,9% (99 млн руб.) по сравнению с первоначально утвержденным планом.

Ирина Ярцева подчеркнула, что добиться профицитного бюджета удалось благодаря тщательному обоснованию всех расходов и планированию доходов.

Так, по итогам года план по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета перевыполнен на 104,2%, при этом показатели исполнены или перевыполнены практически по каждой доходной статье. Наибольшую динамику продемонстрировали сбор налогов на доходы физических лиц (перевыполнение на 2%) и имущество физических лиц (3,5%), доходы от продажи земельных участков (29,7%) и прочие неналоговые доходы (39%). Общий объем доходов бюджета составил 14,89 млрд рублей.

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