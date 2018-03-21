Томичи выбрали общественные пространства для благоустройства в этом году

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Предпочтения томичей в выборе территорий для благоустройства в этом году "немного сместились". Об этом по итогам голосования, прошедшего 18 марта, сообщил глава города Иван Кляйн. Если по результатам голосования через кубы в первой четверке были Лагерный сад, бульвар Кирова, вокзал Томск-2 и площадь Ново-Соборная, то 18 марта томичи высказались и за другие площадки.

"На первом месте остался Лагерный сад. На втором месте с небольшим отрывом — около 1,5 тыс. голосов — встала Михайловская роща, — отметил мэр. — Наверное, и не удивительно, поскольку это огромный массив, который давно заброшен и который мы пытаемся возродить через привлечение частных инвесторов».

На третьем месте остался бульвар Кирова, на четвертом - площадь Ново-Соборная. Они будут благоустроены уже в 2018 году. Вокзал Томск-2 не попал в число победителей. Однако этот и другие 11 проектов будут обязательно реализованы в рамках программы в следующие годы или на средства частных инвесторов.

Напомним, 18 марта в Томске прошло голосование по выбору проекта благоустройства 4 из 16 общественных пространств. Свой выбор сделали более 40 тыс. томичей.

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