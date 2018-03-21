Мэр Томска: «Изделия Томинтеха будут востребованы при благоустройстве городских общественных пространств» (ФОТО)

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 21 марта, мэр Томска Иван Кляйн вместе с главами районов посетил производственные площадки Томского индустриального техникума. Здесь глава города и руководство учебного заведения обсудили вопросы сотрудничества и использования потенциала Томинтеха в благоустройстве и социально-экономическом развитии города.

«У нас сегодня огромные средства на развитие комфортной городской среды заложены. И явно то, что делает техникум будет востребовано и при благоустройстве общественных пространств и районного, и городского значения. Ваши золотые руки, небольшая цена, а главное, качество придутся к месту», — отметил мэр, прежде чем отправиться на производственные площадки.

Первым градоначальник посетил литейный цех техникума. Здесь заливали алюминиевые корпуса электродвигателей для сибирского машиностроительного завода. Также в этом цехе могут отливать изделия из золота, бронзы, чугуна. По словам Владимира Елисеева, директора техникума, именно здесь были изготовлены памятник болельщику и памятник счастью.

На этом производстве используют экологически безопасные индукционные печи, разработанные созданной при ТУСУРе компанией «Магнит-М».

После литейного глава города посетил фрезерный цех, где ему показали продукцию металлобрабатывающих мастерских — лавочки, мангалы, урны и цветочные подставки ручной работы. Особенно заинтересовали мэра занявший второе место на прошлом Празднике кузнеца фонарь и городские скамьи.

Мэр также отметил, что в мастерских Томского индустриального техникума накоплен большой опыт производства ограждений разного профиля, малых архитектурных форм и элементов благоустройства. По словам Ивана Кляйна, изготовленные на томской земле конструкции по цене и качеству могут быть вполне конкурентоспособны по сравнению с аналогам из других городов:

«Использовать производственные мощности, представленные здесь, можно для нужд города, для производства элементов благоустройства города, в том числе и для федеральных проектов „Комфортная городская среда“ и „Безопасные и качественные дороги“, — заметил мэр. — Я думал, что здесь старинные технологии используются. Нет! Самые современные средства, индукционные печи, разработанные нашими учеными […] Наша задача найти то, что красиво впишется в городской ландшафт. И это позволит сохранить деньги горожан и федерального бюджета».

Фото: Вероника Белецкая

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