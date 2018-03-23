В «Томскнефти» состоялась XXII региональная научно-техническая конференция молодых сотрудников

Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

Кроме нефтяников, в НТК приняли участие молодые специалисты Монтажно-наладочного управления, Стрежевского НПЗ, обществ «Энергонефть Томск», «Аутсорсинг» и ЗАО «Васюган».

Всего жюри заслушало 46 докладов. Несколько работ инноваторы представляли в соавторстве. Потому в качестве участников зарегистрировались 53 человека. Секций в этом году было четыре.

Одна из самых многочисленных - «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений. Нефтегазопромысловое оборудование». Докладчики попытались подобрать свои «ключи» к усовершенствованию процесса нефтедобычи. Лучшим был признан проект геолога Артёма Блошкина. Внедрение его разработки планируется в ближайшее время.

Самой малочисленной стала секция «Промышленная энергетика, энергоэффективность» - всего шесть докладов. Перспективу члены жюри увидели у идеи ведущего специалиста отдела по промбезопасности «Томскнефти» Линара Тюлькина и механика из ЦППН-1 Фёдора Науменко. Соавторы - уже опытные участники научно-технических конференций. Основательно они подготовились к испытанию и в этот раз. В итоге победа у них.

Лидером секции «Сбор, транспортировка и подготовка нефти и газа», в которой комиссия заслушала 10 докладов, стала лаборант химанализа ХАЛ №3 Диана Асатурян.

Наконец, четвертая секция «Поддержка бизнеса», собравшая под своей эгидой широкий тематический спектр: от капстроительства и землепользования до экономики и экологии. На этой инновационной площадке заслушивались 15 докладов. Высшей оценки удостоена инженер сектора по землеустроительной документации Виктория Шереметьева, которой удалось повторить свой прошлогодний успех. В этот раз она победила с большим отрывом в баллах от других призёров.

Лучшие проекты будут представлены на кустовой НТК компании «Роснефть», которая состоится в конце мая в Нижневартовске.

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