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Коммунальщики устраняют последствия снегопада на дорогах Томска

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Пять пескоразбрасывателей работают на ключевых магистралях Томска, ликвидируя последствия снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.

Потенциально опасные участки улично-дорожной сети – повороты, транспортные кольца, остановки, перекрестки, уже обработаны реагентом. Сейчас специалисты проводят посыпку дорог.

Всего в механизированной уборке улиц в среду задействовано 62 единицы техники, в ручной уборке 130 человек.

Как пояснил и.о. директора САХ Алексей Скулкин, главная задача сейчас – минимизировать последствия снегопада, снизить возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий, не допустить заторы в часы пик.

«Ночью, при сохранении отрицательной температуры воздуха, техника будет дежурить вблизи пескобазы, чтобы в случае необходимости оперативно устранить гололед на магистралях. Также ночью на дороги Томска выйдет техника для разметания снега, срезки ледяного наката», - отметил Алексей Скулкин.

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