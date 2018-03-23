Большинство пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на томской трассе - дети

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В произошедшем сегодня, 21 марта, столкновении рейсового автобуса KIA и КамАЗа пострадали 11 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, ДТП произошло в районе Елизарьево (Кривошеинский район). Здесь в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, еще 14 получили травмы.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник отмечает, что вероятной причиной столкновения стала потеря управления водителем грузовика.

«Есть информация, что КамАЗ перед столкновением занесло», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в диспетчерской томского автовокзала агентству сообщили, что автобус принадлежит «Колпашевскому АТП».

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