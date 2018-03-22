Томские пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома
22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов
Вчера вечером, 21 марта, в Томске загорелся 6-этажный кирпичный жилой дом по ул.Полины Осипенко, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 16.13. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 16.36. В результате пожара на 5 этаже в комнате 4х6 метров обгорели деревянный пол и линолеум, закоптились стены, вещи. Площадь пожара составила 5 кв.метров. Во время ликвидации возгорания пожарные спасли пожилую женщину.
Причина пожара устанавливается.
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