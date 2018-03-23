Следователи проверяют обстоятельства ДТП с двумя погибшими на томской трассе

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Следственные органы инициировали проверку в связи с произошедшим накануне ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли 2 человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

"Проверка инициирована на на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16.00 в районе деревни Елизарьево. Здесь столкнулись рейсовый пассажирский автобус «KIA», направлявшийся из Колпашево в Томск, и грузовой автомобиль «Shaanxi». В результате столкновения оба водителя транспортных средств скончались на месте.

На данный момент 13 пассажиров автобуса, девять из которых несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, доставлены в Кривошеинскую районную больницу для проведения осмотра. По предварительном данным, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Следователи приступили к проверке, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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