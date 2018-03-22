Из-за демонтажа иллюминации в центре Томске ограничат движение

22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сегодня, 22 марта, в центре Томска будет временно ограничено движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения связано с проведением работ по демонтажу новогодней иллюминации. Речь идет об участке от ул. Советская до пр. Ленина в районе здания на пл.Новособорная, 1. Ограничение здесь будет действовать с 7.00 до 20.00.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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