Четверо пострадавших в ДТП с двумя погибшими на томской трассе остаются в больнице

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Кривошеинской районной больнице остаются четверо пострадавших в произошедшем накануне ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика у деревни Елизарьево, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Все они прошли медицинское обследование. Наряду с врачами местной больницы с ними работали травматологи, хирурги и психологи из Томска: бригада была оперативно доставлена в Кривошеино санавиацией.

«В результате в Кривошеинскую районную больницу госпитализированы четверо, в том числе двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет. Все остальные отпущены домой и переведены на амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, средней степени тяжести», — сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

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