Томичей приглашают написать контрольную Яндекса по математике

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 24 марта, в Томском госуниверситете состоится Всероссийская контрольная Яндекса по математике «Что и требовалось доказать». Вуз во второй раз стал партнером акции, сообщает пресс-служба ТГУ.

Контрольная состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы, так что принять участие в ней могут все желающие. На выполнение дается один час.

«Контрольная „ЧТД“ приобретает для нашего университета особое значение — как важное мероприятие, направленное на популяризацию математических знаний и навыков. Контрольная проводится во второй раз, спасибо Яндексу за организацию. Надеемся, что в этом году количество участников заметно увеличится», — говорит Виктор Дёмин, проректор ТГУ по учебной работе.

Проректор добавил, что университет известен в России и за рубежом своими научными школами в области алгебры, математического анализа и топологии, математической статистики, параллельных вычислений. В 2017 году ТГУ победил в конкурсе на создание регионального научно-образовательного математического центра (НОМЦ), одного из 14 в России. Задача этих центров — работа над изменением содержания всех уровней математического образования совместно с опорными школами.

После написания контрольной преподаватели ТГУ подробно разберут задачи и ответят на вопросы. А пока можно потренироваться и попробовать решить тестовый вариант контрольной. Тем, кто хочет написать контрольную в ТГУ, необходимо зарегистрироваться заранее. Проверить себя можно и онлайн — на сайте ЧТД задачи будут доступны в течение суток, начиная с 16:00.

Яндекс проводит контрольную «Что и требовалось доказать» в четвертый раз. В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тысячи человек. Большинство участников — 66 процентов — получили положительную оценку, от тройки до пятерки.

Проверить свои знания можно будет в 16:00 в 229 аудитории главного корпуса.

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